Beasiswa S2 Penuh PPM School of Management ‘The Future Leader’ 18 Hadir Kembali
jpnn.com, JAKARTA - PPM School of Management kembali membuka program beasiswa penuh Magister Manajemen melalui The Future Leader (TFL) angkatan ke-18.
Ketua PPM School of Management, Dr. Wendra, mengatakan program ini menjadi salah satu inisiatif pengembangan sumber daya manusia yang rutin diselenggarakan untuk mencetak generasi muda berpotensi menjadi pemimpin masa depan di bidang manajemen dan bisnis.
Dia menjelaskan program The Future Leader menawarkan kesempatan bagi lulusan sarjana untuk menempuh pendidikan Magister Manajemen dengan dukungan pembiayaan penuh selama masa studi.
Selain pendidikan formal, peserta terpilih juga akan memperoleh pengalaman pengembangan kepemimpinan, mentoring, jejaring profesional, hingga kesempatan mengikuti On the Job Training (OJT).
Dr. Wendra, mengatakan program ini juga bentuk komitmen institusi dalam mendukung lahirnya talenta-talenta muda Indonesia yang siap menghadapi tantangan dunia bisnis dan organisasi di masa depan.
“Kami ingin membuka akses pendidikan manajemen berkualitas bagi generasi muda yang memiliki potensi kepemimpinan, semangat, dan ingin berkontribusi nyata bagi Indonesia,” ujar Dr. Wendra di Jakarta, Selasa (26/5).
Dr. Wendra menambahkan pengembangan kompetensi kepemimpinan tidak hanya dilakukan melalui proses akademik di dalam kelas, tetapi juga melalui pengalaman kolaboratif, pengembangan karakter, serta keterlibatan langsung dalam berbagai aktivitas profesional dan organisasi.
Dalam pelaksanaannya, PPM School of Management turut mendorong pengembangan kompetensi kepemimpinan, kemampuan membangun relasi, kepercayaan diri, serta semangat bertumbuh yang dinilai penting untuk menghadapi dinamika dunia kerja dan industri saat ini.
