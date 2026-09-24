Beauty World Executive Clinic Growth Summit 2026 Dorong Klinik Aesthetic Indonesia Naik Level

jpnn.com, JAKARTA - Industri aesthetic, dermatology, anti-aging, dan regenerative medicine di Indonesia terus berkembang seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap personal appearance, skin health, preventive treatment, dan healthy aging.

Menjadi salah satu rangkaian perayaan 25th Anniversary Beauty World Indonesia, summit menghadirkan global experts dan leading aesthetic practitioners untuk membahas masa depan clinical innovation, regenerative aesthetics, patient engagement, dan pertumbuhan bisnis klinik di era AI.

Namun, di tengah pertumbuhan tersebut, persaingan industri juga makin kompleks. Klinik tidak lagi cukup hanya menawarkan teknologi atau treatment terbaru. Clinical excellence, patient engagement, treatment innovation, operational efficiency, hingga strategi bisnis dan marketing menjadi faktor penting untuk menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan.

Menjawab tantangan tersebut sekaligus menjadi bagian dari perjalanan 25 tahun Beauty World Indonesia, Beauty World Indonesia menghadirkan BEAUTY WORLD EXECUTIVE CLINIC GROWTH SUMMIT 2026, sebuah executive gathering dan knowledge-sharing forum yang mempertemukan aesthetic doctors, dermatologists, clinic owners, business leaders, dan key decision makers.

Beauty World Executive Clinic Growth Summit 2026 menjadi salah satu rangkaian kegiatan yang dihadirkan Beauty World Indonesia dalam rangka merayakan 25th Anniversary, sekaligus menjadi momentum untuk mempertemukan para pelaku industri, berbagi knowledge, dan melihat lebih jauh arah perkembangan industri aesthetic di masa depan.

“Tahun ini menjadi momentum yang sangat spesial bagi Beauty World karena kami merayakan 25 tahun perjalanan Beauty World Indonesia. Selama 25 tahun, kami telah menyaksikan bagaimana industri aesthetic berkembang, dari sisi teknologi, treatment, hingga kebutuhan dan ekspektasi pasien yang terus berubah,” kata CEO Beauty World Indonesia Efendi.

"Karena itu, perayaan 25 tahun ini tidak hanya kami maknai sebagai sebuah perjalanan ke belakang, tetapi juga sebagai momentum untuk melihat ke depan. Beauty World Executive Clinic Growth Summit 2026 menjadi salah satu rangkaian kegiatan kami untuk berbagi knowledge, mempertemukan para pelaku industri, dan bersama-sama membangun masa depan industri aesthetic yang lebih maju dan berkelanjutan," kata Efendi.

Menurut Efendi, pertumbuhan klinik ke depan tidak hanya ditentukan oleh seberapa canggih teknologi yang dimiliki, tetapi bagaimana teknologi, clinical excellence, patient experience, dan business strategy dapat terintegrasi menjadi sebuah sistem pertumbuhan yang sustainable.