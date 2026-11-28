jpnn.com, JAKARTA - Hampir 11 jam sehari bekerja, tetapi rata-rata hanya memperoleh Rp1,14 juta sebulan. Inilah gambaran beban ganda perempuan berdasarkan studi WAVES Project di enam kabupaten pesisir Nusa Tenggara Timur (NTT).

Di tengah aktivitas ekonomi seperti mengolah hasil laut, membudidayakan rumput laut, dan berdagang, mereka juga menjalankan berbagai tanggung jawab rumah tangga.

Persoalan ini menjadi salah satu isu yang diangkat dalam sesi “Merajut Penghidupan Pesisir Bersama Perempuan”, bagian dari rangkaian kegiatan Aliansi untuk Ruang Aman di M Bloc Space, Jakarta.

Berdasarkan studi baseline WAVES Project yang melibatkan 382 perempuan di Kabupaten Flores Timur, Lembata, Ende, Nagekeo, Ngada, dan Sabu Raijua, gabungan rata-rata waktu kerja ekonomi dan domestik mencapai 10,96 jam per hari.

Hampir separuhnya merupakan pekerjaan domestik yang tidak dibayar, yakni rata-rata 5,07 jam per hari.

Sementara itu, rata-rata pendapatan responden tercatat sebesar Rp1,14 juta per bulan.

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Studi tersebut juga menunjukkan bahwa meski 90,84 persen responden tercatat sebagai pekerja mandiri, keterlibatan dalam aktivitas ekonomi belum otomatis memberikan mereka kendali atas penghasilannya.

Bahkan, 72 perempuan tercatat sebagai pencari nafkah tunggal dalam rumah tangga, tetapi tidak memiliki kendali mandiri atas pendapatan mereka sendiri.