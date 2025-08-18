Beban Negara

jpnn.com - Semua mata penasaran melihat ke layar televisi: adakah Megawati di sana --di acara peringatan 17 Agustus di Istana Merdeka kemarin.

"Ada! Itu dia! Dia duduk di sebelah Guruh Soekarnoputra dan adik-adiknya," ujar teman nonton bersama di Surabaya.

Prabowo bersama anak-anak yang selama ini terlibat dalam Festival Pacu Jalur di Riau.--

"Oh, iya. Dia duduk bersama keluarga Bung Karno lainnya," sahut saya spontan.

"Ini jalan keluar yang baik. Mega didudukkan dengan sesama anggota keluarga proklamator Republik Indonesia. Dengan demikian tidak harus duduk berdekatan dengan Presiden SBY dan Presiden Jokowi. Ini cara yang bijaksana," kata saya.

"Yang penting Megawati sudah mau hadir".

Ternyata kami semua salah. Yang terlihat sekilas seperti Megawati itu bukan Megawati.

Kami lama menunggu kamera menyorot lagi deretan Guntur. Agar bisa memastikan bahwa itu Megawati. Atau bukan.