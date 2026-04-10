Beban Tisya Amallya Putri Luntur, Jakarta Pertamina Juara Putaran Pertama Final Four Proliga 2026

jpnn.com - Beban yang dirasakan Tisya Amallya Putri perlahan terlepas setelah membantu Jakarta Pertamina Enduro menjadi juara putaran pertama final four Proliga 2026.

Pemain kelahiran 11 Oktober 2000 itu menilai kemenangan atas Gresik Phonska Plus Pupuk Indonesia menjadi momentum penting untuk meningkatkan kepercayaan diri.

Jakarta Pertamina Enduro menutup putaran pertama final four Proliga 2026 dengan kemenangan 3-1 (25-19, 25-19, 21-25, 25-23) di Sritex Arena, Solo, Kamis (9/4/2026).

Hasil tersebut sekaligus menjadi ajang revans setelah sebelumnya Jakarta Pertamania kalah 0-3 (20-25, 20-25, 17-25) pada pertemuan terakhir melawan Gresik Phonska di seri Sentul.

Tisya sendiri sempat melalui periode yang tidak mudah sepanjang babak reguler musim ini.

"Pertandingan melawan Gresik Phonska sangat menuntut secara mental dan taktikal."

"Kami tahu rekor match sebelumnya bagaimana, jadi kami lebih banyak belajar dari evaluasi," ujar Tisya.

Performa Tisya dalam laga tersebut cukup menonjol. Bersama Irina Voronkova, wanita yang berkarier di TNI AL itu tampil tajam dengan menyumbang total 34 poin.