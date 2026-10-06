Bebas dari Penyanderaan Perompak Somalia, 4 ABK WNI Tiba di Bandara Soetta Malam Ini

jpnn.com, JAKARTA - Sebanyak empat warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban pembajakan kapal MT Honour 25 oleh perompak Somalia akhirnya tiba kembali di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta), Tangerang, Banten, pada Selasa malam.

Kepulangan ke empat awak kapal asal Indonesia ini, diketahui masing-masing adalah Ashari Samadikun kapten kapal asal Kabupaten Gowa, Sulsel.

Kemudian, Adi Faizal 2nd Officer asal Kabupaten Bulukumba, Sulsel, Wahudinanto selaku Chief Officer asal Pemalang, Jawa Tengah dan Fiki Mutakin asal Bogor, Jawa Barat.

Keempatnya menjalani perjalanan panjang setelah berhasil ke luar dari penahanan para perompak Somalia usai melewati proses negosiasi melalui KBRI Nairobi di Kenya serta KBRI Islamabad dan KJRI Karachi di Pakistan.

Berdasarkan pantauan ANTARA di Terminal VVIP Bandara Soetta sebagai lokasi kedatangan para korban penyanderaan, terpantau Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Sugiono didampingi Menteri Luar Negeri (Menlu) Arrmanatha Nasir menyambut langsung para korban setelah tiba sekitar pukul 18.41 WIB.

Pada momen tersebut, sejumlah keluarga dan kerabat korban pun turut ikut menyambut dengan suasana haru. Bahkan, salah satu dari orang tua WNI ABK itu tidak kuasa menahan kesedihannya hingga tak sadarkan diri setelah melihat langsung anaknya terbebas dari insiden penyanderaan tersebut.

Dalam.kesempatan itu, Menko PMK Sugiono menyampaikan pemulangan WNI menegaskan komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada warga negaranya.

Selain itu, pemerintah juga memastikan pemulihan fisik dan mental para korban berjalan optimal dengan memberikan perhatian penuh pada aspek kesehatan pasca-penyanderaan.

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"Pada kesempatan ini, saya selaku Menko PMK ingin memastikan bahwa kelanjutan dari proses ini di mana perawatan kesehatan bagi saudara-saudara kita ini juga bisa terlaksana dengan baik," katanya.

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Atas keberhasilan pembebasan tersebut, Menko PMK Sugiono menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang mendalam kepada berbagai pihak yang berjibaku selama proses penyelamatan.