menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Seleb » Bebas dari Tahanan, Fariz RM Siap Kembali Bermusik

Bebas dari Tahanan, Fariz RM Siap Kembali Bermusik

Bebas dari Tahanan, Fariz RM Siap Kembali Bermusik
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Musisi Fariz RM. ANTARA/Supermusic.

jpnn.com, JAKARTA - Musikus senior, Fariz RM dikabarkan sudah bebas setelah menjalani masa penahanan akibat kasus narkoba.

Kabar tersebut dibenarkan oleh kuasa hukum Fariz RM, Deolipa Yumara kepada awak media baru-baru ini.

"Benar, sudah menghirup udara bebas. Dia (Fariz RM) sudah bebas," kata Deolipa Yumara.

Baca Juga:

Menurutnya, kondisi Fariz RM dalam keadaan sehat seusai menjalani masa hukuman.

Deolipa Yumara juga memastikan bahwa pelantun Sakura itu telah bertobat.

"Sudah tobat dia, dia sepertinya sudah kapok ya,” jelasnya.

Baca Juga:

Selain itu, Deolipa Yumara menyebut bahwa Fariz RM bakal segera kembali bermusik.

Dalam waktu dekat, Fariz RM bahkan sudah menyiapkan sebuah konser.

Musikus senior, Fariz RM dikabarkan sudah bebas setelah menjalani masa penahanan akibat kasus narkoba.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI