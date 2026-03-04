menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Seleb » Bebas dari Tahanan, Jonathan Frizzy Kini Selektif Pilih Teman

Bebas dari Tahanan, Jonathan Frizzy Kini Selektif Pilih Teman

Bebas dari Tahanan, Jonathan Frizzy Kini Selektif Pilih Teman
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Jonathan Frizzy alias Ijonk. Foto: Instagram/ijonkfrizzy

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Jonathan Frizzy mengaku lebih selektif memilih teman seusai bebas dari tahanan.

Hal tersebut diungkapkannya saat jadi bintang tamu FYP di Trans 7 pada Selasa (3/3).

"Harus pilih-pilih teman, circle harus benar-benar dijaga," kata Jonathan Frizzy.

Baca Juga:

Pria yang karib disapa Ijonk itu memutuskan untuk pilih-pilih teman setelah terjerat kasus hukum.

Jonathan Frizzy merasa dijebak ketika terlibat kasus peredaran vape berisi obat keras.

"Jangan gampang percaya sama orang," ujar kekasih Ririn Dwi Ariyanti itu.

Baca Juga:

Menurut Jonathan Frizzy, kasus yang dialami memberi banyak pelajaran bagi dirinya.

Meski sempat dendam, dia kini mencoba untuk melupakan dan memilih bangkit berkarier kembali.

Aktor Jonathan Frizzy mengaku lebih selektif memilih teman seusai bebas dari tahanan.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI