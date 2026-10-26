menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Otomotif » Mobil » Bebas Kompromi, Chery J6T CSH Buktikan SUV Adventure Bisa Tetap Nyaman

Bebas Kompromi, Chery J6T CSH Buktikan SUV Adventure Bisa Tetap Nyaman

Bebas Kompromi, Chery J6T CSH Buktikan SUV Adventure Bisa Tetap Nyaman
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Chery J6T CSH di Indonesia. Foto: ridho

jpnn.com, JAKARTA - Bagi sebagian orang, SUV ladder frame berukuran jumbo dengan deru mesin besar adalah simbol ketangguhan.

Namun, batas antara ketangguhan off-road dan kenyamanan harian kerap kali kompromi.

Di titik inilah Chery J6T CSH masuk, membawa opsi berbeda untuk mereka yang menginginkan kemampuan melibas jalur ekstrem, tanpa harus mengorbankan kehalusan berkendara ala SUV premium.

Baca Juga:

J6T CSH tak sekadar tampil dengan lekukan bodi yang gagah. Di balik perawakannya, mobil dibangun di atas konstruksi bodi aluminium yang terpadu dengan suspensi independen Aluminium H-Arm.

Racikan tersebut langsung terasa saat diajak bermanuver.

Karakter sasisnya kokoh tetapi tetap fleksibel meredam guncangan, memberikan rasa percaya diri ekstra saat melintas di jalan bergelombang maupun tikungan tajam.

Baca Juga:

Urusan performa, karakter elektriknya tak bisa dipandang sebelah mata.

Paduan motor listrik bertenaga 428 PS dan torsi instan 505 Nm sanggup menuntaskan akselerasi 0–100 km/jam dalam hitungan 5,5 detik.

Chery J6T CSH membawa opsi berbeda untuk mereka yang menginginkan kemampuan melibas jalur ekstrem tanpa harus mengorbankan kehalusan berkendara ala SUV premium.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co