menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Bisnis » Bebas Visa RI-Afrika Selatan Akselerator Mobilitas Pelaku Usaha

Bebas Visa RI-Afrika Selatan Akselerator Mobilitas Pelaku Usaha

Bebas Visa RI-Afrika Selatan Akselerator Mobilitas Pelaku Usaha
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Wapres Gibran Rakabuming dalam Indonesia–Africa CEO Forum 2025. Foto: Biro Komunikasi Sekretariat Wakil Presiden

jpnn.com - Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka hadir dalam Indonesia–Africa CEO Forum 2025.

Pada kesempatan tersebut, Gibran menegaskan komitmen kuat dari pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo untuk memperluas dan memperdalam kolaborasi strategis dengan berbagai negara di benua Afrika.

Wapres menyatakan optimisme mengenai dampak pertemuan tersebut terhadap hubungan ekonomi kedua negara.

Baca Juga:

“Pertemuan ini adalah langkah besar untuk memperkuat hubungan dan kolaborasi ekonomi antara kedua negara,” ujar Gibran, dikutip Senin (24/11).

Forum CEO yang diselenggarakan di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 ini menjadi ajang strategis bagi Indonesia untuk menyoroti area kerja sama prioritas.

Wapres menekankan kerja sama konkret harus difokuskan pada berbagai sektor krusial seperti energi, industri pertahanan, pengembangan teknologi, serta penguatan rantai pasok global sebagai respons terhadap dinamika ekonomi dunia saat ini.

Baca Juga:

“Dengan kolaborasi, ekonomi yang sedang tumbuh dapat mengubah masa depan secara lebih adil dan inklusif,” tutur Wapres.

Pada forum yang digelar di sela KTT G20 ini, Gibran menyampaikan pandangan inklusif mengenai dampak ekonomi dari kolaborasi ini,

Kebijakan bebas visa RI-Afrika Selatan, salah satu kebijakan yang disambut baik delegasi Indonesia dalam forum Indonesia–Africa CEO Forum 2025.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI