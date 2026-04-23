Bebaskan Pilot Susi Air dari KKB, TNI Dipuji Dunia
jpnn.com, JAKARTA - Keberhasilan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam membebaskan pilot Philip Mark Mehrtens dari penyanderaan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua tidak hanya mengakhiri krisis kemanusiaan, tetapi juga mendapat apresiasi internasional.
Pemerintah Selandia Baru memberikan penghargaan kepada Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letjen Richard Tampubolon atas peran dalam operasi tersebut.
Penghargaan itu diserahkan oleh Duta Besar Selandia Baru untuk Indonesia, Phillip Nathan Taula, dalam pertemuan di Jakarta, Senin (20/4/2026).
Bagi pemerintah Selandia Baru, keberhasilan pembebasan sandera tersebut mencerminkan kemampuan TNI dalam menangani situasi berisiko tinggi secara profesional dengan tetap mengedepankan keselamatan.
Pembebasan Mehrtens pada September 2024 menjadi perhatian dunia karena dilakukan di tengah kompleksitas keamanan di Papua.
Pada saat itu, Richard Tampubolon menjabat sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) III dan berperan dalam mengoordinasikan operasi di lapangan.
Pusat Penerangan TNI menyebut keberhasilan tersebut sebagai hasil dari perencanaan matang dan koordinasi lintas satuan yang solid.
Di luar aspek teknis operasi, keberhasilan ini dinilai memiliki makna strategis yang lebih luas.
Keberhasilan TNI dalam membebaskan pilot Susi Air Philip Mark Mehrtens mendapat apresiasi internasional.
