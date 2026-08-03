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Catatan Politik Bamsoet

Bebaskan Sektor Riil dari Tekanan Merawat Independensi Bank Central

Bebaskan Sektor Riil dari Tekanan Merawat Independensi Bank Central
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Bambang Soesatyo alias Bamsoet. Foto: Dokumentasi Humas MPR RI

jpnn.com, JAKARTA - Mengganggu independensi Bank Indonesia (BI) yang terukur dan mengedepankan kepentingan bangsa negara sama artinya mengeskalasi persoalan ekonomi negara.

Sektor riil yang sedang menghadapi tekanan teramat berat juga butuh perhatian ekstra.

Karena itu, jangan menambah persoalan dengan mengganggu independensi BI.

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Biarkan BI fokus mengendalikan nilai tukar rupiah dan laju inflasi, sementara Kementerian Keuangan dan para pihak terkait hendaknya fokus membenahi kebijakan fiskal, serta merumuskan kebijakan yang solutif untuk memulihkan kinerja sektor riil dan UMKM.

Ketika sektor riil dalam negeri belum menemukan jalan untuk keluar dari tekanan seperti sekarang, mengganggu independensi sektor moneter yang terukur hanya menambah persoalan.

Dinamika sektor riil hari-hari ini diwarnai dengan kebangkrutan banyak perusahaan manufaktur maupun usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

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Konsekuensi dari rentetan kebangkrutan itu adalah keputusan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang berkelanjutan.

Gelembung pengangguran terus membesar. Sedangkan sektor moneter harus menghadapi gejolak nilai tukar rupiah terhadap sejumlah valuta utama dunia, khususnya dolar AS.

jangan menambah persoalan sektor riil yang sedang menghadapi tekanan teramat berat dengan mengganggu independensi BI.

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