Bebe Rexha Memasuki Babak Baru

jpnn.com, NEW YORK - Penyanyi asal Amerika Serikat, Bebe Rexha melepas lagu terbaru yang berjudul Cike Cike.

Lagu tersebut sekaligus menjadi single kedua dari album barunya, Dirty Blonde yang siap dirilis pada 12 Juni 2026 mendatang.

Bebe Rexha merilis Cike Cike setelah pekan lalu mengumumkan album Dirty Blonde yang bakal menjadi album keempat dalam katalog musik dan menjadi album visual pertamanya.

Bersamaan dengan pengumuman pekan lalu, dia turut merilis single pertama dari album tersebut yang berjudul I Like You Better Than Me.

Penyanyi berusia 36 tahun itu juga merilis video supercut berdurasi 4 menit yang menampilkan cuplikan 13 lagu yang bersemayam dalam album baru nanti.

Interaktif menjadi kata kunci yang Bebe Rexha gunakan dalam era ini. Dia mengajak pendengar musik di seluruh dunia untuk memilih lagu yang ingin dirilis Bebe Rexha selama beberapa pekan ke depan lewat website super.areudirty.com. Lagu dengan vote terbanyak pada periode tertentu akan dirilis terlebih dahulu.

Untuk pertama kalinya Bebe Rexha menggunakan strategi perilisan dengan format digital-first yang sesuai dengan bagaimana menemukan musik baru hari ini.

Perilisan yakni melalui momen-momen menarik di media sosial dan tren berbasis algoritma. Dirancang untuk menarik perhatian, interaktif, dan mudah dibagikan secara luas, format itu mengajak pendengar Bebe Rexha untuk menggunakan potongan klip-klip, me-remix, dan menginterpretasikan materi musik di media sosial.