Beberapa Hal Penting yang Perlu Diketahui tentang ASN jadi Komcad

jpnn.com - JAKARTA – Kementerian Pertahanan menyebut 2.000 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan mengikuti pelatihan sebagai komponen cadangan (komcad) akan dilatih di lima lokasi pelatihan TNI.

Kepala Biro Informasi Pertahanan (Karo Infohan) Setjen Kemhan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait kepada ANTARA di Jakarta, Kamis (26/2), menyebutkan, lima lokasi komcad bagi ASN, yakni Pusdikkes, Skadik 301, Pusbahasa AU, Kodam Jaya, dan Pasmar 1.

Kepala Dinas Penerangan Korps Marinir Kolonel (Mar) Rana Karyana mengatakan, pihaknya telah menyiapkan fasilitas terbaik untuk melatih ASN menjadi komcad.

Rana mengatakan beberapa fasilitas yang disiapkan di antaranya barak, lapangan tempat latihan, ruang kelas, fasilitas kesehatan serta dapur lapangan.

Selain itu, Rana menyampaikan pihaknya juga menyiapkan pelatih, staf, petugas medis hingga personel terbaik dari Marinir untuk mendampingi proses latihan komcad.

"Kita (Korps Marinir, red) juga telah lakukan penyusunan kurikulum dan jadwal latihan yang disesuaikan dengan karakteristik peserta ASN (non-militer aktif), sehingga tetap proporsional dan aman," kata Rana kepada ANTARA di Jakarta, Jumat (27/2).

"Kita juga sudah siapkan prosedur pengamanan dan keselamatan latihan, termasuk standar mitigasi risiko selama kegiatan berlangsung," tambah dia.

Walau seluruh konsep latihan dan sarana yang digunakan merupakan standar dari Korps Marinir, Rana memastikan pihaknya akan tetap menyesuaikan pola pelatihan untuk para ASN.