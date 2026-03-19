Beberapa Kebiasaan Sederhana Agar Tubuh Tetap Bugar Selama Berpuasa

jpnn.com, JAKARTA - Selama Ramadan, ritme harian banyak orang ikut berubah. Aktivitas tetap padat, mulai dari bekerja hingga menjalankan ibadah malam.

Di tengah kesibukan tersebut, sejumlah kebiasaan sederhana justru bisa menjadi kunci agar tubuh tetap bugar selama berpuasa.

Salah satu yang paling mendasar ialah memastikan sahur tidak sekadar mengenyangkan, tetapi juga bernutrisi seimbang.

Asupan karbohidrat kompleks seperti nasi merah atau oatmeal, dipadukan dengan protein dari telur, ayam, atau ikan, membantu tubuh memiliki cadangan energi yang bertahan lebih lama sepanjang hari.

Selain itu, pengaturan pola minum juga tak kalah penting. Tubuh tidak mendapatkan cairan selama lebih dari setengah hari, sehingga risiko dehidrasi meningkat.

Membagi waktu minum secara bertahap sejak berbuka hingga sahur menjadi cara efektif untuk menjaga tubuh tetap terhidrasi dan fokus saat beraktivitas.

Di sisi lain, aktivitas fisik tetap diperlukan, meski intensitasnya perlu disesuaikan.