menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » ABC Indonesia » ABC Indonesia » Beberapa Nama Orang Indonesia Ditemukan Dalam Dokumen Epstein

Beberapa Nama Orang Indonesia Ditemukan Dalam Dokumen Epstein

Beberapa Nama Orang Indonesia Ditemukan Dalam Dokumen Epstein
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Beberapa Nama Orang Indonesia Ditemukan Dalam Dokumen Epstein

Departemen Kehakiman Amerika Serikat merilis jutaan dokumen Jeffrey Epstein, yang berisi foto, video, riwayat percakapan melalui email, dan lainnya sehingga bisa diakses publik.

Dokumen ini menjadi topik pembicaraan selama beberapa hari terakhir sejak dirilis akhir pekan lalu.

Dokumen tersebut memuat nama beberapa tokoh, termasuk dari Indonesia.

Baca Juga:

Berikut penjelasan tentang dokumen Epstein dan nama-nama yang termuat di dalamnya.

Apa sih dokumen Epstein ini?

Dokumen Epstein, atau "Epstein Files" merupakan dokumen-dokumen yang diterbitkan oleh Departemen Kehakiman Amerika Serikat pada Jumat, 31 Januari 2026.

Dokumen ini terdiri dari antara lain laporan penyelidikan dan email yang menjadi barang bukti selama persidangan kasus Epstein.

Baca Juga:

Departemen tersebut menerbitkan lebih dari tiga juta halaman tambahan sebagai bagian dari Undang-Undang Transparansi Berkas Epstein, yang ditandatangani Presiden AS Donald Trump pada 19 November 2025.

Dokumen tambahan tersebut meliputi lebih dari 2.000 video dan 180.000 gambar.

Pemerintah Amerika Serikat merilis jutaan dokumen Jeffrey Epstein, miliarder Amerika yang didakwa atas perdagangan anak perempuan di bawah umur, kepada publik

Sumber ABC Indonesia
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI