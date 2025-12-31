Beberapa Pemain Absen Latihan, Bojan Hodak Pastikan Persib Bandung Siap Teruskan Dominasi
jpnn.com - Seusai menikmati libur tiga hari setelah laga kontra PSM Makassar, Persib Bandung langsung kembali ke lapangan latihan pada Selasa (30/12/2025).
Sesi latihan digelar di Lapangan Pendamping Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) sebagai persiapan menghadapi Persik Kediri.
Menurut jadwal, pertandingan Persik vs Persib akan digelar di Stadion Brawijaya, Kediri pada 5 Januari 2026.
Beberapa Pemain Persib Absen di Latihan
Namun, beberapa pemain utama tidak hadir dalam latihan kali ini. Marc Klok masih harus menepi karena akumulasi kartu kuning, Beckham Putra Nugraha menemani fisioterapis.
Sementara itu, Eliano Reijnders harus meninggalkan tanah air untuk urusan visa keluarganya.
"Marc Klok tidak bermain karena kartu kuning, Beckham tidak ada di sini karena bersama fisioterapis. Eliano perlu keluar negeri karena mengurus visa keluarganya," ucap Hodak.
Kondisi Tim Tetap Prima
Meski beberapa pemain absen, kondisi tim secara keseluruhan tetap prima.
Salah satunya ialah Frans Putros, yang baru kembali setelah absen dalam dua pertandingan akibat sanksi larangan bertanding dan perjalanan pulang ke negaranya.
