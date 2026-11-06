Beberapa Skenario PSSI Agar Bisa Gelar FIFA Matchday November sebelum Diputuskan Batal

jpnn.com, JAKARTA - Timnas Indonesia dipastikan tidak menggelar laga FIFA Matchday pada November.

Keputusan tersebut diambil seusai perubahan jadwal Piala Asia 2027 dan juga eskalasi politik yang terjadi di Timur Tengah.

Hal tersebut sejatinya kerugian buat skuad Garuda untuk bisa mendongkrak ranking FIFA.

Sejauh ini Timnas Indonesia menempati posisi ke-116 seusai menjadi juara FIFA ASEAN Cup 2026.

PSSI sendiri pada awalnya sejatinya membuat beberapa skenario untuk tetap menggelar FIFA Matchday pada November.

Skenario pertama laga Yordania melawan Jay Idzes dan kolega dijadwalkan akan dipindahkan ke Turki, Kamis (12/11).

Tampaknya pihak Yordania keberatan mengingat tim Negeri Para Nabi akan jumpa Australia pada Rabu (18/11) di Amman.

Skenario kedua kemudian dilakukan dengan melakukan pendekatan kepada Hong Kong.