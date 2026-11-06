menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Sepak Bola » Beberapa Skenario PSSI Agar Bisa Gelar FIFA Matchday November sebelum Diputuskan Batal

Beberapa Skenario PSSI Agar Bisa Gelar FIFA Matchday November sebelum Diputuskan Batal

Beberapa Skenario PSSI Agar Bisa Gelar FIFA Matchday November sebelum Diputuskan Batal
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pelatih Timnas Indonesia John Herdman saat memimpin tim asuhannya berlatih menjelang FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Madya, Jakarta. Foto: Dokumentasi Kita Garuda

jpnn.com, JAKARTA - Timnas Indonesia dipastikan tidak menggelar laga FIFA Matchday pada November.

Keputusan tersebut diambil seusai perubahan jadwal Piala Asia 2027 dan juga eskalasi politik yang terjadi di Timur Tengah.

Hal tersebut sejatinya kerugian buat skuad Garuda untuk bisa mendongkrak ranking FIFA.

Baca Juga:

Sejauh ini Timnas Indonesia menempati posisi ke-116 seusai menjadi juara FIFA ASEAN Cup 2026.

PSSI sendiri pada awalnya sejatinya membuat beberapa skenario untuk tetap menggelar FIFA Matchday pada November.

Skenario pertama laga Yordania melawan Jay Idzes dan kolega dijadwalkan akan dipindahkan ke Turki, Kamis (12/11).

Baca Juga:

Tampaknya pihak Yordania keberatan mengingat tim Negeri Para Nabi akan jumpa Australia pada Rabu (18/11) di Amman.

Skenario kedua kemudian dilakukan dengan melakukan pendekatan kepada Hong Kong.

Begini beberapa skenario PSSI pada awalnya untuk tetap menggelar FIFA Matchday pada November mendatang

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co