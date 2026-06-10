Beberkan Bukti Transfer Ratusan Juta, Suami Irish Bella: Segala Hak Finansial Telah Disepakati
jpnn.com, JAKARTA - Suami Irish Bella, Haldy Sabri selaku CEO HAS PUTRA Group, buka suara mengenai polemik Ratu Sofya dengan pihak produksi film Dosa: Penebusan atau Pengampunan.
Melalui akunnya di Instagram, dia menyampaikan klarifikasi sekaligus menunjukkan bukti transfer senilai ratusan juta rupiah.
"Mohon untuk tidak menggiring opini yang dapat merugikan nama baik haspictureid dan @hascreativeid sebelum ada kejelasan atau bukti penerimaan yang valid," ujar Haldy Sabri melalui akunnya di Instagram, dikutip Rabu (10/6).
"Perlu kami tegaskan kembali bahwa keterlibatan Anda dalam proses syuting didasari oleh kesepakatan bersama, yang diperkuat oleh tanda tangan orang tua Anda di dalam kontrak resmi," sambungnya.
Dalam unggahan itu, dia juga membagikan tiga gambar tangkap layar yang menunjukkan bukti transfer dengan nama penerima Sofyan Hasan, yakni ayah Ratu Sofya.
Dengan rincian nominal pembayaran pertama pada 26 September 2024 berupa Rp 76.440.000.
Lalu pembayaran kedua pada 30 September 2024 senilai Rp 76.442.500, dan pembayaran pelunasan pada 28 Oktober 2024 senilai Rp Rp 38.220.000.
Melalui bukti tersebut, dia seakan menampik soal isu-isu yang beredar.
Haldy Sabri selaku CEO HAS PUTRA Group, buka suara mengenai polemik dengan Ratu Sofya dengan pihak produksi film Dosa: Penebusan atau Pengampunan.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Jawaban Reza Aditya Setelah Dilaporkan ke Polisi oleh Ratu Sofya
- Jadi Produser Film Dosa: Penebusan atau Pengampunan, Irish Bella Bersyukur
- Pengacara Sebut Ratu Sofya Belum Terima Honor dari Film Dosa
- Ratu Sofya Layangkan Somasi Kepada Orang Tuanya?
- 3 Berita Artis Terheboh: Ratu Sofya Laporkan Produser Film, Sarwendah Minta Waktu
- Ratu Sofya Laporkan Produser Film ke Polda Metro Jaya, Ini Kasusnya