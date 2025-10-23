Bebio Factory Visit Jadi Edukasi Baru untuk Orang Tua, Proses Produksi Terjamin, Produk Bayi Aman

jpnn.com - JAKARTA - Bebio membuka pintu pabriknya bagi publik dalam Factory Visit pada 15 Oktober 2025. Kunjungan dirancang menjadi kesempatan bagi konsumen, orang tua, tokoh parenting, melihat langsung proses produksi, standar kualitas, serta inovasi yang diterapkan dalam setiap tahap pembuatan produk Bebio.

Factory Visit ini mengundang perhatian masyarakat luas akan transparansi dan akuntabilitas yang dipegang Bebio serta perusahaan induknya, PT Ultra Sakti. Perusahaan yang sudah berkiprah di dunia farmasi sejak 1977 ini memiliki fasilitas laboratorium R&D dan produksi yang tersertifikasi GMP, ISO dan halal serta beberapa sertifikasi jaminan mutu lainnya. Dengan fasilitas milik sendiri ini, Bebio dapat melakukan kontrol ketat dalam menghadirkan produk berkualitas.

Brand Manager Bebio Sherly Themei menyampaikan bahwa acara ini merupakan wujud keterbukaan perusahaan serta bentuk apresiasi kepada konsumen dan mitra atas dukungan mereka selama ini.“Kami percaya bahwa kepercayaan dibangun dari keterbukaan. Dengan membuka pintu pabrik untuk khalayak umum, kami ingin menunjukkan bahwa setiap produk Bebio lahir dari proses yang teliti dan berkualitas,” katanya.

Bebio juga berbagi momen kunjungan pabrik lewat akun resmi di Instagram, @bebio.idn. Dengan begitu, masyarakat yang tidak hadir tetap bisa merasakan suasana di balik proses produksi. PT Ultra Sakti sebagai perusahaan yang menaungi Bebio berharap keterbukaan ini kian memperkuat kepercayaan konsumen terhadap produk yang mereka gunakan sehari-hari.

Bebio berharap bahwa kunjungan pabrik ini kian memperkuat kepercayaan konsumen terlebih target penggunanya adalah bayi yang kulitnya masih sensitif. Di tengah era konsumen yang cerdas dan vokal, langkah memberikan akses langsung ke fasilitas produksi menjadi sangat penting. Pelaksanaan Factory Visit Bebio pada 15 Oktober 2025 menjadi tonggak bahwa brand tidak hanya hadir di rak toko, tetapi juga siap membuka cerita di balik produk, dengan integritas dan komitmen tinggi terhadap kualitas dan kepercayaan.

Para pengunjung dibawa berkeliling area produksi, mulai dari proses formulasi, uji kualitas, hingga pengepakan dan pengiriman. Pengunjung dapat melihat bagaimana teori dan standar mutu diaplikasikan dalam praktik sehari-hari di pabrik. Aliza, asal Banten, turut berbagi pengalamannya di tengah kegiatan Factory Visit tersebut. Dia mengaku sangat senang bisa berkunjung langsung ke Bebio.

“Senang banget hari ini aku ke factory-nya Bebio, pengalaman pertama datang langsung ke pabriknya sendiri. Selama ini aku cuma jadi pengguna saja, wah ternyata pabriknya itu benar-benar menjaga kualitas produknya banget, bersih, sama teknologinya luar biasa, sudah canggih. Makin sukses ya Bebio, terima kasih,” ungkapnya.