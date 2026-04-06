JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » Beckham Blak-blakan: Kemenangan Persib atas Semen Padang Tak Seindah yang Terlihat

Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak memeluk Beckham Putra. Foto: Persib.

jpnn.com - Persib Bandung sukses membawa pulang kemenangan penting dari markas Semen Padang pada pekan ke-26 BRI Super League 2025/26.

Bertanding di Stadion Haji Agus Salim, Minggu (5/4/2026), Maung Bandung menang dengan skor meyakinkan 2-0.

Winger Persib Beckham Putra menyambut positif hasil tersebut.

Namun, pemain Timnas Indonesia itu menegaskan bahwa tiga poin yang diraih timnya bukan didapat dengan cara mudah.

Sepanjang pertandingan, kondisi cuaca menjadi salah satu faktor yang cukup menyulitkan.

Hujan deras yang terus mengguyur lapangan membuat permainan tidak berjalan normal.

Permukaan lapangan yang licin pun memengaruhi kontrol bola para pemain.

Beckham mengungkapkan situasi tersebut memaksa seluruh pemain untuk bekerja ekstra menjaga konsentrasi hingga pertandingan berakhir.

