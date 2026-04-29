Beckham Putra Bongkar Celah Bhayangkara FC, Persib Bandung Siap Curi Tiga Poin

Winger Persib Bandung Beckham Putra. Foto: Persib.

jpnn.com - Persiapan menghadapi Bhayangkara FC pada pekan ke-31 BRI Super League kini menjadi fokus utama Persib Bandung.

Di tengah tekanan perebutan gelar, Beckham Putra Nugraha menyoroti kekuatan sekaligus celah Bhayangkara FC sebagai bagian dari strategi tim.

Menurut Beckham, Bhayangkara bukan lawan sembarangan. Dalam beberapa pertandingan terakhir, tim asal Lampung tersebut sempat tampil agresif dan menunjukkan performa impresif. 

"Kita lihat Bhayangkara sempat on fire. Mereka punya kualitas dan bisa menyulitkan," ungkap Beckham.

Namun, dia juga menilai performa Bhayangkara FC belum sepenuhnya stabil. Kekalahan yang mereka alami di laga terakhir menjadi sinyal masih ada celah yang bisa dimanfaatkan.

"Terakhir mereka juga kalah, jadi itu bukti mereka tetap bisa dikalahkan," lanjutnya.

Menghadapi situasi ini, Persib memilih tetap menghormati kekuatan Bhayangkara, tetapi tetap memburu titik lemah lawan. Seluruh pemain Bhayangkara masuk dalam radar analisis tim pelatih. 

Beckham menegaskan tidak ada satu pun pemain yang luput dari perhatian.

