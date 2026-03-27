Beckham Putra Cetak Gol Pertama dan Kedua Timnas Indonesia Era Herdman
jpnn.com - JAKARTA - Winger Persib Bandung Becham Putra menjadi pencetak gol pertama Timnas Indonesia di era pelatih baru John Herdman.
Gol itu lahir di menit ke-15 babak pertama pertandingan Indonesia vs Saint Kitts and Nevis pada FIFA Series 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jumat (27/3) malam.
Bukan cuma membukukan gol pertama, Kang Beckham jualah yang mencetak gol kedua. Di menit ke-25.
Indonesia unggul 2-0 di 45 menit pertama.
Jika mengalahkan Saint Kitts and Nevis, Indonesia akan maju ke 'final' guna menghadapi Bulgaria yang pada sore tadi menghancurkan Kepulauan Solomon 10-2.
Sebelum laga Indonesia vs Saint Kitts and Nevis, beragam prediksi skor keluar dari mulut suporter.
Pemain yang beberapa hari ini menjadi buah bibir, Beckham Putra mencetak brace di babak pertama.
- Sesaat Lagi Era Baru Timnas Indonesia di Bawah John Herdman Tampil, Ada Hujan Gol?
- Menjelang Debut John Herdman, Bojan Hodak Prediksi Hasil Timnas Indonesia
- Susunan Pemain Bulgaria vs Kepulauan Solomon: Potensi Hujan Gol
- FIFA Series 2026: Marc Klok Soroti ‘Musuh’ Timnas Indonesia dari Dalam Negeri
- Beckham Putra Dihujat Masuk Skuad Timnas Indonesia untuk FIFA Series 2026, Marc Klok Buka Suara
- Timnas Indonesia Vs Saint Kitts & Nevis: Ada yang Mau Merusak Pesta