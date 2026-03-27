Beckham Putra Cetak Gol Pertama dan Kedua Timnas Indonesia Era Herdman

jpnn.com - JAKARTA - Winger Persib Bandung Becham Putra menjadi pencetak gol pertama Timnas Indonesia di era pelatih baru John Herdman.

Gol itu lahir di menit ke-15 babak pertama pertandingan Indonesia vs Saint Kitts and Nevis pada FIFA Series 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jumat (27/3) malam.

Bukan cuma membukukan gol pertama, Kang Beckham jualah yang mencetak gol kedua. Di menit ke-25.

Indonesia unggul 2-0 di 45 menit pertama.

Jika mengalahkan Saint Kitts and Nevis, Indonesia akan maju ke 'final' guna menghadapi Bulgaria yang pada sore tadi menghancurkan Kepulauan Solomon 10-2.

Sebelum laga Indonesia vs Saint Kitts and Nevis, beragam prediksi skor keluar dari mulut suporter.