Beckham Putra Cetak Gol Pertama dan Kedua Timnas Indonesia Era Herdman

Beckham Putra menjalani sesi latihan bersama Timnas Indonesia. Foto: Kita Garuda.

jpnn.com - JAKARTA - Winger Persib Bandung Becham Putra menjadi pencetak gol pertama Timnas Indonesia di era pelatih baru John Herdman.

Gol itu lahir di menit ke-15 babak pertama pertandingan Indonesia vs Saint Kitts and Nevis pada FIFA Series 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jumat (27/3) malam.

Bukan cuma membukukan gol pertama, Kang Beckham jualah yang mencetak gol kedua. Di menit ke-25.

Indonesia unggul 2-0 di 45 menit pertama.

Jika mengalahkan Saint Kitts and Nevis, Indonesia akan maju ke 'final' guna menghadapi Bulgaria yang pada sore tadi menghancurkan Kepulauan Solomon 10-2.

Sebelum laga Indonesia vs Saint Kitts and Nevis, beragam prediksi skor keluar dari mulut suporter.

Pemain yang beberapa hari ini menjadi buah bibir, Beckham Putra mencetak brace di babak pertama.

