Beckham Putra Cetak Sejarah di Timnas Indonesia, Thom Haye Ungkap Hal Menarik
jpnn.com - Penampilan impresif Beckham Putra bersama Timnas Indonesia di ajang FIFA Series 2026 mencuri perhatian.
Winger Persib Bandung itu tampil tajam dan berkontribusi besar saat Skuad Garuda meraih hasil positif dalam dua pertandingan terakhir.
Beckham menjadi bintang saat Indonesia menghajar St Kitts and Nevis dengan skor telak 4-0.
Pemain berusia 21 tahun itu mencetak gol debutnya di tim nasional senior.
Tak tanggung-tanggung, Beckham langsung memborong dua gol di laga tersebut.
Pada laga berikutnya melawan Bulgaria, Beckham kembali menunjukkan kualitas meski tampil dari bangku cadangan.
Performa tersebut mendapat apresiasi dari rekan setimnya di Persib sekaligus senior di Timnas, Thom Haye.
Dia menilai Beckham mampu menjawab keraguan publik lewat penampilan di lapangan.
