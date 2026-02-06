Beckham Putra Memoles Bakat Pesepakbola Cilik Lewat E7AM Football Challenge
jpnn.com, BANDUNG - Bintang muda Persib Bandung, Beckham Putra, memoles bakat calon pesepakbola melalui program 'E7AM Football Challenge Series 1 - Road to Championship 2026'.
Kegiatan tersebut berlangsung di Pasar Kreatif Jawa Barat pada Kamis (5/2/2026).
Turnamen sepakbola usia dini itu hadir dengan empat kategori umur, yakni U-8, U-9, U-10, dan U-11.
Beckham Putra mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk menyaring calon pesepakbola muda. Turnamen pun dikemas dengan konsep Sports Family Festival yang memadukan kompetisi, edukasi, dan kampanye sosial.
"Sebenarnya kegiatan seperti ini saya lakukan pada bulan Desember, di akhir tahun lalu. Alhamdulillah, pesertanya juga cukup banyak," kata Beckham Putra di Bandung, Jumat (6/2).
Sebagai putra daerah, Beckham Putra mengaku ingin berkontribusi pada dunia olahraga yang digeluti.
Dia berharap, kegiatan tersebut bisa membuat para pesepakbola muda untuk bersemangat mengejar cita-cita.
"Saya pikir ini adalah bentuk kecintaan saya terhadap sepak bola, karena pembinaan memang harus terus dilakukan. Kami juga mencoba mencari penerus, khususnya di Bandung. Dengan adanya kegiatan ini, semoga bisa membantu adik-adik agar berkembang ke depannya," jelasnya.
Beckham Putra mendukung E7AM Football Challenge untuk menjaring dan membina talenta sepak bola usia dini di Jawa Barat melalui konsep Sports Family Festival.
