Beckham Putra Minta Doa Restu, Siap Tempur Bersama Timnas Indonesia

jpnn.com - Beckham Putra memohon doa dan dukungan ketika dirinya menjalani tugas negara bersama Timnas Indonesia.

Bintang Persib Bandung itu masuk dalam Skuad Garuda yang dijadwalkan melakoni dua laga uji coba pada FIFA Matchday awal September.

Timnas Indonesia akan menghadai Taiwan pada 5 September dan Lebanon tiga hari berselang. Seluruh pertandingan dimainkan di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya.

Kesempatan Spesial Beckham

Bagi Beckham, kesempatan ini terasa spesial. Setelah sempat menepi akibat cedera, pemain berusia 23 tahun itu sudah dalam kondisi bugar dan siap menunjukkan permainan terbaiknya.

"Alhamdulillah sudah bisa mengikuti latihan step by step dan akan berangkat menuju tim nasional. Doakan semoga lancar dan tidak ada masalah," kata Beckham.

Siap Menjawab Kepercayaan

Pemain bernomor punggung 7 itu bertekad memberikan kontribusi terbaik jika mendapat kesempatan tampil. Baginya, setiap menit yang diberikan pelatih harus bisa dibayar dengan kerja keras dan dedikasi total.

"Yang penting setiap ada kesempatan dimanfaatkan dan memberikan yang terbaik," tambahnya.

Kini, tinggal doa dan dukungan publik yang bisa menjadi bahan bakar tambahan bagi Beckham Putra untuk menjawab kepercayaan di Timnas Indonesia.(persib/mcr15/jpnn)