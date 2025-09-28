menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Sepak Bola » Beckham Putra Rilis Jersei Vintage hingga Lapangan Padel

Beckham Putra Rilis Jersei Vintage hingga Lapangan Padel

Beckham Putra Rilis Jersei Vintage hingga Lapangan Padel
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pemain Persib Beckham Putra saat memperkenalkan brand lini pakaian jersei-nya di mini soccer di Cozy Infini Mini Soccer, Neglasari, Kota Bandung. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Pemain Persib Beckham Putra tidak hanya pintar mengolah si bola bundar di atas lapangan. Dia mulai berkarier di luar sepak bola, sebagai pebisnis muda.

Di usianya yang masih 23 tahun, pemain yang akrab disapa Etam itu sudah punya dua bisnis, fesyen, dan lapangan padel.

Teranyar, Etam memperkenalkan brand fesyen pertamanya yang diberi nama E7AM.

Baca Juga:

Perkenalan clothing line-nya dikemas dalam sebuah acara pertandingan mini soccer di Cozy Infini Mini Soccer, Neglasari, Kota Bandung.

Etam mengatakan brand E7AM lahir sejak 2020 silam karena terganggu situasi pandemi Covid-19.

Oleh karena itu, dia tak lagi fokus pada bisnisnya itu.

Baca Juga:

Sampai akhirnya, 2025 ini dia kembali menghidupkan ‘E7AM’ dengan produk jersei yang ditawarkannya.

“Lebih fokus ke seperti jersei-jersei vintage lah. Seperti jersei kustom juga bisa, jadi lebih fokusnya ke jersei blocksport,” kata Etam saat ditemui dalam acara launching di Bandung, Minggu (28/9).

Pemain Persib Beckham Putra memperkenalkan brand fesyen jersei miliknya yang diberi nama E7AM. Begini cerita membangun usahanya.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI