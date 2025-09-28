Beckham Putra Rilis Jersei Vintage hingga Lapangan Padel
jpnn.com, BANDUNG - Pemain Persib Beckham Putra tidak hanya pintar mengolah si bola bundar di atas lapangan. Dia mulai berkarier di luar sepak bola, sebagai pebisnis muda.
Di usianya yang masih 23 tahun, pemain yang akrab disapa Etam itu sudah punya dua bisnis, fesyen, dan lapangan padel.
Teranyar, Etam memperkenalkan brand fesyen pertamanya yang diberi nama E7AM.
Perkenalan clothing line-nya dikemas dalam sebuah acara pertandingan mini soccer di Cozy Infini Mini Soccer, Neglasari, Kota Bandung.
Etam mengatakan brand E7AM lahir sejak 2020 silam karena terganggu situasi pandemi Covid-19.
Oleh karena itu, dia tak lagi fokus pada bisnisnya itu.
Sampai akhirnya, 2025 ini dia kembali menghidupkan ‘E7AM’ dengan produk jersei yang ditawarkannya.
“Lebih fokus ke seperti jersei-jersei vintage lah. Seperti jersei kustom juga bisa, jadi lebih fokusnya ke jersei blocksport,” kata Etam saat ditemui dalam acara launching di Bandung, Minggu (28/9).
Pemain Persib Beckham Putra memperkenalkan brand fesyen jersei miliknya yang diberi nama E7AM. Begini cerita membangun usahanya.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Liga 4 Piala Bandung Utama: Ajang Melahirkan The Next Beckham Putra
- IDFES 2025 Kembali Digelar, Dorong Transformasi Digital Fesyen
- Laga Persita vs Persib Pindah ke Bali, Beckham Putra Singgung Soal Keberuntungan
- 4 Pilar Persib Dipanggil Timnas Indonesia, Berpeluang Bentrok dengan Rekan Setim
- Ayah Sempat Meragukan, Beckham Putra Kini Angkat Ban Kapten Persib Bandung di Malang
- Bukan Teja! Alasan Sederhana Bojan Hodak Tunjuk Beckham Jadi Kapten Persib Lawan Arema