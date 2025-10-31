Beckham Putra Siap Tempur, Persib Bandung Hadapi Jadwal Neraka Awal November
jpnn.com - Winger Persib Bandung Beckham Putra menegaskan kesiapannya menghadapi periode krusial pada awal November 2025.
Klub besutan Bojan Hodak akan dihadapkan pada jadwal padat dengan dua laga penting, yakni lanjutan BRI Super League dan AFC Champions League Two (ACL 2) musim 2025/26.
Program Khusus di Tengah Jadwal 'Neraka'
Beckham mengakui tim pelatih sudah menyiapkan program khusus agar pemain tetap berada dalam kondisi prima meski harus tampil di dua ajang berbeda.
Menurutnya, persiapan berjalan lancar dan atmosfer tim tetap terjaga positif.
"Semua sudah dipersiapkan dengan baik. Kami harus siap dengan situasi ini karena akan bermain di dua kompetisi."
"Pemain juga sudah menyiapkan diri menghadapi jadwal padat," ucap Beckham.
Jadwal Persib Awal November
Persib akan lebih dahulu menantang Bali United di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Sabtu (1/11/2025).
Hanya berselang empat hari, kampiun Liga 1 dua musim beruntun itu langsung terbang ke Malaysia untuk menghadapi Selangor FC pada matchday keempat ACL 2 di Stadion Petaling Jaya.
