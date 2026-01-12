menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » Beckham Putra Ungkap Strategi di Balik Kartu Merah Persija

Beckham Putra Ungkap Strategi di Balik Kartu Merah Persija

Beckham Putra Ungkap Strategi di Balik Kartu Merah Persija
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pelatih Persib Bojan Hodak dan pemain Beckham Putra dalam konferensi pers pascalaga BRI Super League 2025/26 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu (11/1/2026) malam. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - Beckham Putra menjadi penentu kemenangan Persib Bandung atas Persija Jakarta dalam laga pekan ke-17 BRI Super League di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu (11/1/2026) sore.

Gol tunggal Beckham pada menit kelima tersebut mengantarkan Persib naik ke puncak klasemen sekaligus memastikan status juara paruh musim.

Gol Cepat Beckham Putra Jadi Pembeda

Pemain yang karib disapa Etam itu menuturkan sebagai putra asli Bandung, dia merasa bangga bisa memberikan kontribusi penting bagi tim yang dibelanya, terlebih saat menghadapi Persija yang merupakan rival abadi Persib.

Baca Juga:

"Ya tentunya sangat senang karena saya asli Bandung, jadi tahu bagaimana atmosfernya dibandingkan saat melawan Persija."

"Ini menjadi suatu kebanggaan dan mimpi yang terwujud karena bisa mencetak gol di laga derbi ini," kata Etam, dikutip Senin (12/1).

Setelah ini, Etam berharap dapat mempersembahkan gelar juara ketiga bagi Persib di akhir musim.

Baca Juga:

Dia juga menargetkan Persib mampu melangkah lebih jauh di ajang AFC Champions League Two (ACL 2).

"Semoga ke depannya bisa membawa hattrick juara karena itu juga mimpi saya, serta melangkah lebih jauh di Asia," tutur jebolan Akademi Persib itu.

Gelandang Beckham Putra mengungkapkan strateginya saat memenangkan duel big match melawan Persija Jakarta.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI