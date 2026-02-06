Beckham Putra Wanti-wanti Persib Bandung Menjelang Laga Kontra Malut United, Waspada!
jpnn.com - Persib Bandung bersiap menjalani ujian penting pada pekan ke-20 BRI Super League 2025/26 saat menjamu Malut United.
Pertandingan Persib vs Malut United akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Jumat (6/2/2026) malam.
Winger Persib Beckham Putra memastikan kondisi tim berada dalam situasi yang siap tempur.
Pemain bernomor punggung 7 itu menyebut proses persiapan yang dilalui Persib berjalan sesuai rencana.
Intensitas latihan dinilai cukup untuk menghadapi laga yang diprediksi tidak akan berjalan mudah.
Apalagi, posisi Malut United yang kini bercokol di papan atas klasemen.
"Semoga di pertandingan besok kami bisa bermain maksimal karena ini laga yang sulit," tegas Beckham.
Beckham menilai Malut United bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata.
Menjelang duel Persib Bandung vs Malut United, Beckham Putra menyampaikan pesan penting.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Pelatih Malut United Bocorkan Strategi Melawan Persib
- Persib vs Malut United, Misi Balas Dendam yang Tidak Gampang
- Melawan Persib Bandung, David da Silva cs Akan Terus Berlari Kejar Kemenangan
- Perkuat Daya Gedor, Persib Bandung Gaet Striker Spanyol Sergio Castel
- GBLA Jadi Senjata, Persib Bandung Siap Balas Kekalahan atas Malut United
- Bojan Hodak Inginkan Dia, Persib Bandung Akhirnya Datangkan Striker Spanyol