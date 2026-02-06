menu
Beckham Putra Wanti-wanti Persib Bandung Menjelang Laga Kontra Malut United, Waspada!

Winger Persib Bandung Beckham Putra. Foto: Persib.

jpnn.com - Persib Bandung bersiap menjalani ujian penting pada pekan ke-20 BRI Super League 2025/26 saat menjamu Malut United.

Pertandingan Persib vs Malut United akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Jumat (6/2/2026) malam.

Winger Persib Beckham Putra memastikan kondisi tim berada dalam situasi yang siap tempur.

Pemain bernomor punggung 7 itu menyebut proses persiapan yang dilalui Persib berjalan sesuai rencana.

Intensitas latihan dinilai cukup untuk menghadapi laga yang diprediksi tidak akan berjalan mudah.

Apalagi, posisi Malut United yang kini bercokol di papan atas klasemen.

"Semoga di pertandingan besok kami bisa bermain maksimal karena ini laga yang sulit," tegas Beckham.

Beckham menilai Malut United bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata.

Menjelang duel Persib Bandung vs Malut United, Beckham Putra menyampaikan pesan penting.

