Beda Angka Kepuasan Publik terhadap Prabowo dan Gibran, Jomplang Banget

jpnn.com - Survei Indonesia Political Opinion (IPO) pada 12-20 Oktober 2026 mengungkap perbedaan tingkat kepuasan publik antara Presiden RI Prabowo Subianto dengan Wapres RI Gibran Rakabuming Raka.

Temuan IPO menyatakan 61 persen publik puas dan lima persen sangat senang terhadap kinerja Prabowo selama menjabat Presiden RI.

"Angka puas mencapai 61 persen," demikian survei IPO yang dibagikan Direktur Eksekutif lembaga tersebut Dedi Kurnia Syah pada Minggu (25/10).

Sementara itu, angka sekitar 28 persen publik merasa tidak puas dan enam persen sangat tak senang kinerja Prabowo.

IPO juga mencatat angka kepuasan Prabowo dipicu keaktifan pemerintah memberantas korupsi dengan 19,0 persen.

Kemudian, kepuasan publik terhadap Prabowo dipengaruhi pemberian bantuan sosial (14,5 persen), program dirasakan rakyat (10,7 persen), sikap tegas (6,1 persen), hingga keberadaan program MBG (6,0 persen).

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PO dalam survei juga mengukur angka kepuasan publik terhadap kinerja Gibran yang hanya menyentuh 19 persen.

"Sebanyak 19 persen responden menyatakan puas, sementara tidak ada responden yang menyatakan sangat puas (nol persen)," demikian temuan survei IPO.