Beda dengan Gerindra, NasDem Usul Ambang Batas Parlemen Sebesar 7 Persen

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) NasDem Hermawi Taslim menyebut parpolnya konsisten mengusulkan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) bisa naik menjadi tujuh persen.

"NasDem konsisten dengan angka PT tujuh persen," kata Hermawi melalui layanan pesan, Jumat (18/9).

Namun, kata dia, NasDem siap berkomunikasi dengan semua partai menyikapi PT untuk pemilu ke depan untuk mencari angka ideal.

"NasDem siap untuk terus berdiskusi dengan sesama partai untuk mencapai kesepakatan," ujarnya.

Sebelumnya Sekjen Gerindra Sugiono menyebutkan ketum partai pendukung pemerintah memang sempat bertemu untuk membahas RUU Pemilu.

Sugi sapaan Sugiono menyebut Gerindra pada pertemuan ketum partai diwakilkan oleh Ketua Harian Sufmi Dasco Ahmad.

"Partai Gerindra waktu itu diwakili oleh Pak Dasco selaku ketua harian untuk membicarakan mengenai hal-hal yang yang perlu dibicarakan dalam rangka UU Pemilu," kata dia menjawab awak media di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Rabu (16/9).

Pria yang menjabat Menteri Luar Negeri (Menlu) itu mengaku tak tahu lokasi dan waktu persis pertemuan ketum partai pendukung pemerintah membahas RUU Pemilu.