Beda dengan Prabowo, Legislator Usul Penyatuan BNPB, BMKG, & Badan Geologi

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi V DPR RI Edi Purwanto mengusulkan penggabungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), serta Badan Geologi menjadi satu instansi atau kementerian.

Hal demikian dikatakan Edi merespons wacana Presiden Prabowo yang berencana menyatukan BMKG dan Badan Geologi.

"Saya malah berpikir lain. Kenapa enggak BNPB, BMKG, Geologi jadi satu saja? Jadi satu payung, jreb seperti itu," kata dia dalam sebuah diskusi publik di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (10/9).

Dia menyambut positif wacana awal yang dilontarkan Prabowo terkait penggabungan BMKG dan Badan Geologi.

Namun, legislator fraksi PDI Perjuangan itu meminta eksekusi peleburan lembaga dikaji dan dimitigasi secara mendalam.

"Ide Pak Presiden menurut saya bagus, tinggal pengejawantahan pikiran beliau harus berhati-hati betul, dimitigasi betul, dicek betul, sehingga nanti munculnya apa," ujar Edi.

Dia menilai usulan peleburan sangat sejalan dengan prioritas Presiden Prabowo yang fokus pada pembangunan infrastruktur, perumahan, dan ketahanan bencana.

"Intinya ialah proteksi kita ke rakyat akan makin baik," ungkap Edi.