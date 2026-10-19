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Beda Jauh dari Lembaga Lain, Survei SMRC soal Elektabilitas Prabowo Dipertanyakan

Beda Jauh dari Lembaga Lain, Survei SMRC soal Elektabilitas Prabowo Dipertanyakan
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Presiden Prabowo Subianto. Foto : Ricardo

jpnn.com, JAKARTA - Perbedaan mencolok pada hasil survei opini publik terkait tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Prabowo Subianto dan elektabilitas calon presiden (Capres) menjelang Pemilu 2029 memicu sorotan. 

Pemerhati isu demokrasi dan politik Karyono Wibowo secara khusus mempertanyakan hasil riset Saeful Muzani Research and Consulting (SMRC) yang menempatkan elektabilitas Dedi Mulyadi jauh di atas Prabowo Subianto.

Menurut Karyono, perbedaan yang terlampau jauh dibandingkan dengan mayoritas lembaga survei lainnya membuat rilis SMRC terkesan tendensius dan perlu diuji secara kritis.

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"Survei bukan sekadar angka; hasilnya dapat memengaruhi persepsi masyarakat dan pembacaan terhadap peta persaingan politik. Oleh karena itu, metodologi dan dasar kesimpulan SMRC harus dibuka secara transparan," ujar Karyono dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin (19/10).

Anomali Angka SMRC

Karyono memaparkan mayoritas lembaga survei mencatat tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo berada di atas 60 persen. 

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Parameter Politik Indonesia (PPI) misalnya, mencatat angka 65,2 persen, Indonesia Political Opinion (IPO) di angka 63 persen, dan Lembaga Kajian Pemilu Indonesia (LKPI) mencapai 79,3 persen. 

Adidaya Institute juga merekam angka kepuasan di level 60,3 persen.

Perbedaan mencolok pada hasil survei opini publik terkait tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Prabowo mendapat sorotan

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