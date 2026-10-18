Beda Jauh! Kepuasan Publik Terhadap Prabowo di Atas 65 Persen, Gibran Malah Tak Sampai 50 Persen
jpnn.com, JAKARTA - Survei Parameter Politik Indonesia (PPI) mengungkap jurang kepuasan publik terhadap Presinden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berbeda jauh dengan selisihnya 16,2 poin.
Hasil survei PPI menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Prabowo Subianto mencapai 65,2 persen. Angka itu jauh di atas kepuasan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang hanya 49 persen.
Direktur Eksekutif PPI Adi Prayitno memaparkan hasil survei nasional tersebut secara daring pada Minggu (18/10).
“Jika digabungkan antara yang sangat puas dengan puas, ada sekitar 65,2 persen yang kemudian menyatakan puas dengan kinerja Presiden Prabowo Subianto,” kata Adi.
Rinciannya, sebanyak 62,3 persen responden mengaku puas dan 2,9 persen menyatakan sangat puas terhadap kinerja Prabowo.
Sementara itu, 28,1 persen responden mengaku tidak puas. Sebanyak 6,7 persen lainnya menjawab tidak tahu atau tidak memberikan jawaban.
Kondisi berbeda terlihat pada penilaian publik terhadap Gibran. Tingkat kepuasan terhadap kinerja mantan wali kota Solo itu tercatat hanya 49 persen.
“Yang menyatakan sangat puas dan puas itu, jika dijumlah secara total ada sekitar 49,0 persen,” ujar Adi.
Survei PPI mengungkap jurang kepuasan publik terhadap Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dengan selisihnya 16,2 poin.
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