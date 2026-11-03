Beda Kasta Tak Bikin Ciut, PSGC Ciamis Siap Tantang PSS Sleman dan Garudayaksa

jpnn.com - PSGC Ciamis tak ingin sekadar menjadi pelengkap persaingan di I League Cup 2026/27. Meski berstatus sebagai tim kasta kedua, Laskar Singacala memasang target berani dengan membidik tiket lolos dari fase grup.

Kepercayaan diri PSGC bukan tanpa alasan. Klub asal Ciamis tersebut yakin memiliki peluang untuk memberikan kejutan meski harus menghadapi dua kontestan Super League 2026/27, yakni PSS Sleman dan Garudayaksa FC di Grup F Zona Barat 2.

CEO PSGC Ciamis Herdiat Sunarya mengakui persaingan di grup tersebut tidak akan mudah. Namun, dia memastikan timnya tidak gentar menghadapi lawan yang secara kasta berada di atas mereka.

"Grup F berat, karena kami menghadapi dua klub Super League, tetapi kami siap bersaing. Target kami lolos fase grup meski ini tak mudah dan butuh kerja keras," kata Herdiat.

Lantas, apa yang membuat PSGC begitu yakin bisa bersaing dengan klub-klub Super League?

Salah satu faktor yang menjadi modal optimisme PSGC ialah regulasi penggunaan pemain asing. Dalam I.League Cup 2026/27, seluruh peserta hanya diperbolehkan menurunkan maksimal tiga pemain asing.

Aturan tersebut dinilai menguntungkan PSGC. Sebab, klub-klub Super League tidak bisa memaksimalkan keunggulan jumlah pemain asing untuk mendominasi pertandingan.

Herdiat menilai kebijakan tersebut membuat persaingan lebih seimbang sekaligus membuka kesempatan bagi pemain lokal untuk menunjukkan kualitasnya.