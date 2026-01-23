Beda Nasib Debut Lanny/Apriyani dan Amallia/Fadia di Indonesia Masters 2026
jpnn.com, JAKARTA - Beda nasib pasangan Lanny Tria Mayasari/Apriyani Rahayu dan Amallia Cahaya Pratiwi/Siti Fadia Silva Ramadhanti pada babak delapan besar Indonesia Masters 2026.
Berlaga di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (23/1) Lanny/Apriyani melangkah ke semifinal seusai mengalahkan wakil Taiwan, Hsu Ya Ching/Sung Yu Hsuan dengan skor 21-23, 21-18, 21-19.
Hasil berbeda didapatkan oleh Amallia/Fadia yang terhenti langkahnya di tangan pasangan Jepang, Arisa Igarashi/Miyu Takahashi dengan skor 21-16, 11-21, 14-21.
Pada ajang Indonesia Masters 2026 tercatat Lanny/Apriyani dan Amallia/Fadia menjalani debut.
Kedua pasangan tercatat masih dicoba setelah sepanjang tahun lalu kurang konsisten.
Wakil ganda putri tuan rumah tercatat masih menempatkan Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum.
Pasangan ranking 31 dunia tersebut dijadwalkan jumpa wakil China, Luo Xu Min/Wang Yi Duo.
Babak semifinal Indonesia Masters 2026 akan tersaji di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu (24/1) mulai pukul 12.00 siang WIB.
Nasib pasangan debutan Lanny/Apriyani dan Amallia/Fadia berbeda pada perempat final Indonesia Masters 2026, Jumat (23/1)
