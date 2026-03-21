Beda Nasib Leo/Bagas dan Raymond/Joaquin di Orleans Masters 2026
jpnn.com, JAKARTA - Pasangan Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana mampu menembus semifinal ajang Orleans Masters 2026.
Berlaga di Palais des Sports, Jumat (20/3) ganda putra ranking 17 dunia itu menang dua gim langsung atas wakil India, Hariharan Amsakarunan/M. R. Arjun dengan skor 21-12, 22-20.
Kemenangan ini membuat runner up All England 2025 itu akan jumpa wakil China yakni Hu Ke Yuan/Lin Xiang Yi.
Pada laga sebelumnya wakil Negeri Tirai Bambu itu menaklukan pasangan Jepang, Kakeru Kumagai/Hiroki Nishi lewat pertarungan rubber game 12-21, 21-19, 21-9.
Hasil gemilang Leo/Bagas tidak diikuti oleh pasangan Raymond Indra/Nikolaus Joaquin.
Juara Australia Open 2025 itu tersingkir seusai bertekuk lutut di hadapan wakil Denmark, Christian Faust Kjaer/Rasmus Kjaer 18-21, 21-12, 14-21.
Sejauh ini wakil Indonesia yang melangkah ke perempat final selain Leo/Bagas ada pasangan Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum (ganda putri).
Pasangan ranking 23 dunia itu melangkah seusai mengalahkan wakil Taiwan, Hsu Ya Ching/Sung Yu-Hsuan dengan skor 21-14, 21-15.(mcr16/jpnn)
Nasib pasangan Leo/Bagas di Orleans Masters 2026 bertolak belakang dengan hasil Raymond/Joaquin, Jumat (20/3).
Redaktur : Friederich Batari
Reporter : Muhammad Naufal
