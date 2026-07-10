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Beda Nasib Tio dan Joe di Ajang Jaya Raya Junior International Grand Prix 2026

Beda Nasib Tio dan Joe di Ajang Jaya Raya Junior International Grand Prix 2026
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Pebulu tangkis Maharishiel Timotius Gain saat berlaga pada ajang Jaya Raya Junior International Grand Prix 2026 di GOR PB Jaya Raya, Bintaro. Foto: Dokumentasi Jaya Raya

jpnn.com, JAKARTA - Laju pebulu tangkis Maharishiel Timotius Gain pada ajang Jaya Raya Junior International Grand Prix 2026 masih belum tertahan seusai tembus perempat final.

Tunggal putra kelahiran 4 Februari 2008 itu melangkah ke Top 8 seusai mengalahkan wakil Amerika Serikat, Shriyans Ankith Bhagavatula dengan skor 17-21, 21-19, 22-20 di GOR PB Jaya Raya, Bintaro, Jumat (10/6).

Dengan kemenangan ini pemain asal Purwokerto itu akan jumpa wakil PB Djarum, Nazwan Abdillah.

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Pada laga sebelumnya, tunggal putra asal Samarinda itu mengalahkan wakil Malaysia, Quan Yi Low dengan skor 21-13, 21-9.

Maharishiel Timotius Gain mengaku tertantang saat kembali berlaga pada ajang Jaya Raya Junior International Grand Prix 2026.

Tunggal putra andalan tuan rumah itu baru pulang dari ajang Kejuaraan Asia Junior di Jepang.

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Wajar juga harapan tinggi mengingat pemain berusia 18 tahun itu juga berstatus sebagai juara bertahan.

“Tentu saya dapat banyak pelajaran setelah tampil di Badminton Asia Junior Championships 2026,” katanya.

Berjaya di BAJC 2026 tidak bikin Tio serta Joe mulus di ajang Jaya Raya Junior International Grand Prix 2026.

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