Beda Pilihan dengan DPW, 20 DPC PPP Jateng Dukung Mardiono Jadi Ketum Partai

20 DPC PPP di Jawa Tengah (Jateng) menyatakan dukungan bagi Muhamad Mardiono di Semarang, Minggu (21/9) malam. Source for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Menyambut Muktamar X PPP, sebanyak 20 DPC PPP di Jawa Tengah (Jateng) menyatakan dukungan untuk Muhamad Mardiono menjadi ketua umum partai.

PPP pada akhir September 2025 di Ancol, Jakarta, bakal melaksanakan Muktamar X dengan agenda menentukan ketum definitif masa bakti 2025-2030. 

Deklarasi dukungan 20 DPC PPP se-Jateng disampaikan di Semarang, Minggu (21/9) malam.

Sekretaris DPW PPP Jateng Suyono hadir dalam deklarasi dukungan 20 DPC bagi Mardiono di Muktamar X.

Suyono beralasan Mardiono kader tulen PPP yang berjuang dari DPC, DPW, hingga masuk ke DPP, sehingga layak didukung sebagai ketum.

“Kami memilih Pak Mardiono, karena beliau kader internal yang tingkat ketulusannya tinggi," kata dia seperti dikutip Senin (22/9).

Toh, Suyono menilai Mardiono sosok yang tulus dan berkomitmen membawa PPP kembali menembus Senayan. 

"PPP saat ini kecil, pasti akan menghabiskan biaya tinggi untuk merawatnya dan saya melihat ketulusan itu dari seorang kader (Mardiono),” ujar dia.

