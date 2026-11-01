Beda Respons PDIP-PKB soal Suket Gibran, Ada yang Minta Putra Jokowi Mundur

jpnn.com - Putusan Mahkamah Agung (MA) nomor 742 K/TUN/2026 terkait Surat Keterangan (Suket) Penyetaraan Pendidikan SMA Wapres RI Gibran Rakabuming Raka disikapi berbeda oleh PKB dan PDIP.

Diketahui bahwa putusan MA pada Jumat (30/10/2026), itu mengabulkan permohonan kasasi nomor 742/K/TUN/2026 terkait Suket) penyetaraan SMA Gibran yang diajukan Penggugat HM Subhan.

Sebelumnya, Subhan mengajukan tiga petitum, yakni meminta gugatan dikabulkan untuk seluruhnya, surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan Gibran dinyatakan tidak sah, dan meminta dokumen tersebut ditarik dari pihak yang pemegang, yakni Dirjen Pendidikan Umum dan Khusus Kemendikdasmen.

Atas putusan MA itu, anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKB Muhammad Khozin menyebut putusan MA tersebut bakal menjadi rujukan sikap politik partainya di DPR. Terlebih, putusan MA melengkapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 terkait ijazah Gibran.

"Sikap dua lembaga hukum ini jadi dasar substansial langkah politik ke depannya," kata Khozin di Jakarta, Sabtu (31/10).

Menurut legislator Dapil IV Jawa Timur (Jatim) itu, putusan MA menunjukkan tindakan administratif menerbitkan Suket penyetaraan ijazah Gibran sebagai syarat pencalonan, tidak sah dan batal demi hukum.

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"Putusan MA terkait dengan tindakan administratif Tata Usaha Negara (TUN) melalui penerbitan Suket yang dinilai tidak sah," ujarnya.

Oleh karena itu, Fraksi PKB di DPR akan menjadikan pertimbangan dan putusan hukum MK dan MA sebagai dasar menentukan langkah politik selanjutnya.