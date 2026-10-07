Beda Sikap Hadapi Karhutla, Wali Kota Palembang Enjoy, Wamen LH Minta Maaf

jpnn.com, PALEMBANG - Perbedaan sikap muncul dalam merespon kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang menyelimuti Palembang dan sejumlah wilayah Sumatera Selatan.

Wali Kota Palembang Ratu Dewa sebelumnya menyebut dirinya telah enjoy menghadapi kondisi tersebut, sementara Wakil Menteri (Wamen) Lingkungan Hidup Diaz Faisal Malik Hendropriyono justru menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat.

Diaz menyampaikan permintaan maaf karena kondisi kabut asap akibat karhutla telah berdampak terhadap masyarakat.

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Ia mengakui kualitas udara yang belum membaik menjadi persoalan yang harus segera ditangani pemerintah.

"Makanya, ya, kami mohon maaf kepada masyarakat Palembang dan semua masyarakat ini bisa terjadi," ucap Diaz saat diwawancarai di Palembang, Rabu (7/10).

Menurut Diaz, pemerintah akan terus bekerja menangani karhutla dan dampaknya terhadap kualitas udara. Ia menegaskan upaya penanggulangan harus diakui agar masyarakat dapat kembali menikmati udara yang lebih baik.

"Namun, bagaimanapun caranya dan dengan keadaan hari ini, kami harus kerja keras supaya masyarakat bisa menikmati udara yang baik," ujar Diaz.

Diaz juga meminta masyarakat memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk bekerja lebih maksimal. Ia berharap kondisi udara segera membaik sehingga masyarakat tidak terus terdampak kabut asap.