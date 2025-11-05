menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Gosip » Bedu Akhirnya Cerai dari Irma, Sepakat Pisah Baik-baik

Bedu Akhirnya Cerai dari Irma, Sepakat Pisah Baik-baik

Bedu Akhirnya Cerai dari Irma, Sepakat Pisah Baik-baik
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Komedian Bedu. Foto: Instagram/beddu17

jpnn.com, JAKARTA - Komedian Bedu akhirnya resmi bercerai dari Irma Kartika Anggraeni setelah 15 tahun menikah.

Kabar tersebut diungkapkan oleh Abid, Juru Bicara Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

Dia mengatakan bahwa majelis hakim telah mengabulkan permohonan cerai talak yang diajukan Bedu setelah melalui proses pembuktian.

Baca Juga:

“Setelah dua kali pemanggilan, termohon (Irma) tidak pernah hadir. Sidang pembuktian dilakukan pekan lalu, dan pada 3 November majelis hakim bermusyawarah serta menjatuhkan putusan. Sekarang hasilnya sudah diunggah,” ungkap Abid, Senin (3/11).

Menurutnya, proses perceraian Bedu dan Irma berlangsung secara damai.

Hakim tidak membahas hak asuh anak maupun gana-gini karena kedua pihak telah mencapai kesepakatan terlebih dahulu.

Baca Juga:

“Mereka sepakat berpisah baik-baik, tanpa konflik,” tambahnya.

Walau putusan telah dibacakan, status perceraian Bedu baru berkekuatan hukum tetap apabila pihak Irma Kartika Anggreani tidak mengajukan banding dalam waktu 14 hari ke depan.

Komedian Bedu akhirnya resmi bercerai dari Irma Kartika Anggraeni setelah 15 tahun menikah.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI