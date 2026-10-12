Bedu Ungkap Kondisi Hubungan dengan Fatieh
jpnn.com, JAKARTA - Komedian Bedu dikabarkan tengah dekat perempuan asal Aceh yang bernama Fatieh.
Akan tetapi, dia mengungkapkan bahwa dirinya belum bisa bertemu meski Fatieh kini berada di Jakarta.
Saat membahas kemungkinan pertemuan, Bedu menyebut bahwa Fatieh tidak mau diajak berjumpa.
Hal itu diungkapkan Bedu saat menjadi bintang tamu program Pagi Pagi Ambyar di Trans TV baru-baru ini.
Dalam kesempatan tersebut, dia ditanya mengenai kelanjutan hubungannya dengan Fatieh setelah pertemuan di Aceh.
Bedu mengaku belum memiliki rencana pasti untuk bertemu kembali dengan Fatieh di Jakarta.
Dia mengatakan bahwa kesibukan pekerjaan menjadi salah satu hal yang membuatnya belum bisa meluangkan waktu.
Saat ini, Bedu masih harus menjalani syuting Pagi Pagi Ambyar dan mengisi podcast bersama Vicky Prasetyo.
Komedian sekaligus aktor, Bedu dikabarkan tengah dekat perempuan asal Aceh yang bernama Fatieh.
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