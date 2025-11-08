Bedu Ungkap Soal Ini Seusai Bercerai dari Irma Kartika

jpnn.com, JAKARTA - Pelawak Bedu telah resmi bercerai dengan Irma Kartika Anggraeni.

Majelis hakim Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan resmi memutus cerai Bedu dan Irma Kartika pada Senin (3/11) lalu.

Bedu mengakui ada perasaan sedikit lega setelah permohonan cerainya dengan mantan istrinya dikabulkan.

"Ya, biasanya kan, kalau ini kan, berarti hasil dari proses yang kami ajukan, ya, kan. Ya ketika proses kami membuahkan hasil, ya agak sedikit lega," ujar Bedu di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Rabu (5/11).

"Tetapi, bukan berarti perceraian ini menjadikan saya tuh bebas, bukan," sambungnya.

Perasaan lega itu bukan berarti dirinya merasa bebas. Sebab dirinya bakal tetap bertanggungjawab dan fokus terhadap ketiga buah hatinya.

"Karena ini hanya cuma jalan awal untuk kita juga masih tetap fokus dalam membesarkan anak-anak juga gitu kan. Bukan berarti kita terbebas dari tanggung jawab, enggak ya," ucap Bedu.

Dia menegaskan bahwa perceraian itu ditempuh bukan karena dirinya ingin melepaskan diri dari tanggung jawabnya sebagai seorang ayah atau pun pasangan.