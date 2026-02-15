Beeswax Beri Penyegaran Pada The Bridge Of Emptyness

jpnn.com, MALANG - Band emo asal Malang, Beeswax, kembali dengan sebuah karya yang berjudul The Bridge Of Emptyness.

Lagu tersebut bercerita tentang hubungan antara dua sejoli. Untuk membangun hubungan yang kuat, keduanya harus menyeberangi sebuah jembatan guna mengatasi setiap beban dan rintangan dalam hidup.

Bila salah satu merasa takut untuk melewatinya, maka yang lain dapat memberinya kekuatan dan kemampuan untuk menyeberangi jembatan tersebut bersama-sama.

Lirik The Bridge Of Emptyness merupakan metafora yang menggambarkan berbagai pengalaman hidup yang harus dihadapi dalam sebuah hubungan.

Beranggotakan Bagas Yudhiswa (vokal, gitar), Putra Vibrananda (vokal, bass) dan Yanuar Ade Laksono (drum), Beeswax mengemas single baru rasa lama ini dengan irama indie rock bertempo lambat, dengan sentuhan yang lebih segar dibandingkan versi pertama.

The Bridge Of Emptyness diambil dari EP perdana Beeswax pada 2014 bertajuk First Step.

Single tersebut menandai proyek awal dari album penuh ke-4 Beeswax yang akan mendaur ulang lagu-lagu dari album pertama dan kedua.

Sebagai pendukung rilisan, sebuah video klip besutan Ahyas Budi dan Iqbal Febrian P. dirilis bertepatan dengan hari kasih sayang.