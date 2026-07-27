Begal Beraksi di Jalan Teropong Pekanbaru, Desi Jadi Korban

jpnn.com - PEKANBARU - Seorang wanita bernama Desi Supriyati (43) menjadi korban begal saat melintas di Jalan Teropong, Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru, Senin (27/7/2026) dini hari.

Akibatnya, korban mengalami luka di bagian kepala setelah terjatuh ke dalam parit, sementara sepeda motor dan telepon selulernya dibawa kabur para pelaku.

Kanit Reskrim Polsek Binawidya Ipda Herman Zamroni membenarkan adanya peristiwa tersebut.

Menurutnya, kasus dugaan pencurian dengan kekerasan itu masih dalam tahap penyelidikan.

“Benar, telah terjadi dugaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Saat ini kasusnya masih dalam proses penyelidikan dan kami masih mengumpulkan keterangan serta melakukan pengejaran terhadap para pelaku,” kata Herman, Senin (27/7).

Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 01.26 WIB saat korban dalam perjalanan pulang menuju rumahnya menggunakan sepeda motor Honda Vario hitam tahun 2016 bernomor polisi BM 5641 NF.

Saat melintas di Jalan Teropong, korban diduga dipepet oleh tiga pria yang berboncengan menggunakan satu sepeda motor.

Salah seorang pelaku kemudian mengacungkan senjata tajam ke arah korban.