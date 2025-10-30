Begal Bercelurit Kembali Beraksi di Bekasi, Korbannya Perempuan, Kerugian Rp 17 Juta
jpnn.com, BEKASI - Aksi pembegalan kembali terjadi di Jalan Raya Setu Lubang Buaya, RT 2, RW 2, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
Korbannya seorang wanita berinisial DY menjadi korban pembegalan dan pengancaman dengan senjata tajam.
"Peristiwa tersebut terjadi pada Jumat (24/10), tetapi baru di laporkan Ke Polda Metro Jaya pada Rabu (29/10)," kata Kepala Sub Bidang Penerangan Masyarakat (Kasubbid Penmas) Polda Metro Jaya, AKBP Reonald Simanjuntak dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.
Reonald menjelaskan awal kejadian ketika pelapor sepulang dari Bogor melalui Jalan Raya Setu Kabupaten Bekasi. Saat sampai di tempat kejadian perkara (TKP) pelapor sempat dipepet oleh sejumlah orang tidak dikenal.
"Dengan menggunakan sekitar empat motor berboncengan, mereka langsung memberhentikan pelapor dan langsung menodongkan senjata tajam jenis celurit kepada pelapor," katanya.
Diduga karena takut pelapor lari ke toko yang masih buka, para pelaku langsung kabur membawa motor korban ke arah Bogor.
"Atas kejadian tersebut, korban mengalami kerugian sebesar Rp 17 juta," kata Reonald.
Reonald menambahkan saat ini kasus tersebut tengah ditangani oleh Polres Metro Bekasi untuk menangkap para pelaku yang masih dalam penyelidikan (lidik).(antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : Budianto Hutahaean
