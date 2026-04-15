Begal Bercelurit Tertangkap Warga, Enggak Mati, Cuma Babak Belur

jpnn.com, KARAWANG - Tertangkap warga, seorang begal bersenjata tajam celurit diamuk massa.

Peristiwa itu terjadi di Kecamatan Batujaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat.

"Pelaku begal itu harus dirawat di rumah sakit untuk mendapat penanganan medis akibat dihajar massa setelah aksinya diketahui warga," kata Kasi Humas Polres Karawang Cep Wildan, Selasa.

Dia menyampaikan seorang terduga pelaku begal berinisial DK menjadi bulan-bulanan warga setelah gagal melarikan diri seusai menyerang korbannya dengan menggunakan celurit, di Jalan Raya Dusun Tangkil, Desa Kutaampel, Kecamatan Batujaya, pada Senin tengah malam (13/4).

Disebutkan, personel gabungan dari Pamapta Polres Karawang dan Polsek Batujaya langsung diterjunkan ke lokasi sesaat setelah menerima laporan kejadian.

Disebutkan, peristiwa bermula saat korban, Aman Suherman (23) yang merupakan warga Desa Karyamulya sedang dalam perjalanan pulang sehabis kerja.

Setibanya di lokasi kejadian, korban dipepet oleh dua orang pelaku yang berboncengan sepeda motor.

Tanpa basa-basi salah satu pelaku langsung mengayunkan senjata tajam jenis celurit ke arah korban hingga korban terjatuh.