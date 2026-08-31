Begal Bersenjata Tajam Beraksi di Tebet Jaksel, Terekam CCTV

jpnn.com, JAKARTA - Pelaku begal terekam kamera pengawas (CCTV) di Jalan Tebet Barat Raya, Tebet, Jakarta Selatan.

Peristiwa itu terjadi pada Sabtu (29/8) dini hari sekitar pukul 05.35 WIB.

“Betul, saat ini dalam proses penyelidikan,” kata Kapolsek Tebet AKP Ischak saat dihubungi di Jakarta, Senin.

Ischak membenarkan pihaknya telah memonitor kasus tersebut.

Saat ini polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap peristiwa dan mengidentifikasi para pelaku.

Dia mengatakan polisi juga masih mendalami keterangan dari sejumlah saksi yang mengetahui atau menyaksikan kejadian tersebut.

Jumlah saksi yang telah diperiksa masih dalam pendataan oleh pihak kepolisian.

Berdasarkan akun Instagram @jakartaselatan24jam, terlihat dua pemuda dikejar oleh sekelompok pengendara sepeda motor.